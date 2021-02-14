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«Это ж надо так спину выгнуть!»: Бузова эффектно запечатлелась в шелковом секси-белье, показав себя сзади

Певица знает свою рабочую сторону и умело этим пользуется.

«Это ж надо так спину выгнуть!»: Бузова эффектно запечатлелась в шелковом секси-белье, показав себя сзади
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова – опытный блогер, она отлично знает о своих достоинствах и умеет их преподнести публике.

Всем известно, что у певицы длинные стройные ноги, однако она намеренно встает перед фотокамерой на носочки, чтобы они казались еще длиннее и стройнее. Естественно, для кадра в одежде в этом случае в ход идут высокие каблуки.

Также артистка обладает великолепным изгибом тела в районе талии, из-за чего бедра сзади выглядят особенно впечатляюще. Поэтому в ее Instagram звезду часто можно увидеть сбоку и сзади, где она красиво держит спину, еще более усиливая эту особенность. В фан-аккаунте Ольги эту ее фирменную кошачью позу сейчас активно обсуждают.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

«Это ж надо так спину выгнуть!», «Сейчас спина сломается», «Как пантера, великолепная!», «Ноги очень красивые, особенно на фоне такой линии талии и бедер», — прокомментировали снимок в шелковом белье Бузовой фолловеры.

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