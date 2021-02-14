«Еще влажная»: Климова, обернувшись в одно полотенце, красиво показала «ложбинку греха»

Смелости 43-летней Екатерине Климовой не занимать, мать четверых детей нередко дразнит своих фолловеров кадрами в неожиданных облачениях. Помимо многочисленных фото в бикини ее аккаунт наполняется снимками из ванной комнаты, а также сделанных после душа.

В фан-аккаунте актрисы сейчас активно обсуждается обнародованное ею фото в полотенце, которым она кокетливо обернулась после водных процедур. Звезда сериала «Бедная Настя» позировала для эффектного кадра, красиво наклонившись вперед, и сделав акцент на зоне декольте, которую французы называют «ложбинкой греха».

«Это же надо сохранить такую потрясающую фигуру!!!», «Екатерина! Вы прелестны!», «Нежная, позитивная and so beautiful», «Завидую тому, кто с вами рядом», «Как шоколадка, красивая», «Очень красивая в любой одежде и без. Любуюсь», «Ну могут же некоторые оставаться в такой форме… в форме без всякой формы…», «Красивая девушка», «Самая красивая актриса и девушка России. Без разговоров», «Еще влажная после душа, такая нежная», — восхитились фолловеры Климовой.

Смотрите также