«Браво!»: Галкин восхитился дочкой, увидев, как она помогает маме на кухне

Лиза в трендовых брюках с лампасами убрала со стола.

Семилетняя Лиза Галкина – уже настоящая звезда Интернета. Видео с ее участием, которыми делятся ее родители Алла Пугачева и Максим Галкин, неизменно пользуются популярностью у фолловеров. Юная блондинка отличается артистизмом и непосредственностью, чем подкупает публику.

И даже на кухне она смогла проявить свою творческую натуру. После семейной трапезы она устроила танцы вокруг стола. А когда Примадонна сделала ей замечание, что нужно убрать за собой, она, не прекращая своих плавных движений под музыку, взяла тряпочку и помогла маме.

«Браво!» — отметился в комментариях блога Аллы Борисовны Максим Галкин.

«Мои любимки! Давно уже не виделись», — прокомментировал обнародованное видео Игорь Николаев. «Все успевает и танцевать, и убраться, умница! Пример многим взрослым», — восхитилась Ирина Салтыкова.

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