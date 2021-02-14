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Как советовала Хромченко: Бузова отметилась в свете в модном платье по фигуре с рукавами-«окороками»

Такие модели стали в этом сезоне особенно популярны.

Как советовала Хромченко: Бузова отметилась в свете в модном платье по фигуре с рукавами-«окороками»
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала рассказала о тренде на одежду с рукавами жиго или, как их еще называют, «бараний окорок». Они привлекают внимание и всегда выглядят очень женственно.

Тренд на «окорока» поддержала Ольга Бузова, представ в ресторане с подругой в модной модели платья. Пышные рукава ее силуэтного наряда были выполнены в прозрачном гипюре, делая облачение более воздушным. Она отдала также дань актуальному в этом сезоне кипенно-белому цвету.

Эвелина Хромченко ранее предупреждала, что с ним не стоит носить вещи того же цвета, но немного другого оттенка, к примеру, молочного, крем-брюле или экрю. На фоне яркого белого они будут выглядеть грязноватыми. Ольга Бузова не стала экспериментировать с тонами и нарядилась в классический черно-белый вариант, примерив с платьем контрастные ботфорты и колготки.

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