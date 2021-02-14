На девичнике: Лопырева в маковом платье-футляре с кареобразным декольте красиво выделила талию

Виктория Лопырева решила в этом сезоне пережить холода в теплых странах. Девушка вместе с сыном Лионелем в основном пребывает в Дубае (с начала пандемии), иногда наведываясь в Турцию и на Мальдивы. При этом муж модели бизнесмен Игорь Булатов, первый заместитель председателя правительства Коми, обосновался в холодной республике. Тем не менее, мужчина не забывает про свою жену и ребенка, периодически встречаясь с родными.

Блондинка часто проводит свободное время со своими подругами, примеряя все новые и новые изысканные наряды. Вот и на этот раз Виктория отметилась в компании трех приятельниц в ресторане. Все девушки были облачены в черные наряды, Вика в маковом платье-футляре по фигуре с кареобразным вырезом выделялась среди них ярким пятном.

«Дубай в наши дни объединяет людей со всего мира. И он прекрасен, как эти люди на фотографии», — подписала Лопырева обнародованный в Сети снимок.

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