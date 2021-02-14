Стильная звезда: Климова в трендовом пуховике-коконе оттенка свежей травы отметилась на прогулке

Актриса хорошо утеплилась и не забыла про актуальные веяния моды.

43-летняя Екатерина Климова появилась на зимней прогулке с детьми по запорошенной снегом Москве.

«Бесконечно можно смотреть, как падает снег, на свою любимую машину и как работают твои дети», — пошутила брюнетка.

Для выхода на люди она выбрала трендовый пуховик-кокон в модном оттенке свежей травы, объемную модель которого также ранее оценила Юлия Ковальчук. А о том, что этот цвет в тренде ранее рассказывал Teleprogramma.pro тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов. Эвелина Хромченко также советовала присмотреться к таким тонам, как изумрудный, мятный и груши. Зеленый цвет сейчас актуален, особенно его интересные оттенки, которые встречаются в природе.

Екатерина сочетала пуховик с винным свитером, карамельными брюками и черными ботинками, уравновесив весь образ шарфом.

Смотрите также