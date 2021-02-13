Редкий случай: Альбина Джанабаева отметилась на прогулке со старшим сыном

Альбина Джанабаева уже давно не скрывает соих отношений с Валерием Меладзе. Однако раньше их роман был тайным. Певец ушел от первой жены, чтобы быть рядом с экс-солисткой группы «ВИА Гра». Когда он развелся, то у него уже подрастал сын Константин от Альбины. А позже у них родился второй наследник Лука. Своих детей пара почти не показывает, предпочитая ограждать их от лишнего внимания.

больше по теме Прогулки с мамой: Джанабаева запечатлела шестилетнего сына Меладзе в пуховом комбинезоне Певица покаталась на коньках с подросшим наследником.

Однако недавно Джанабаева похвасталась тем, как ее младший сын катается на коньках. Шестилетний мальчик, по всей видимости, увлекается не только музыкой, но и хоккеем. А 13 февраля артистка отправилась гулять с мужем и старшим сыном. Они насладились снежной погодой с собакой певца. На кадрах, которыми Альбина поделилась в соцсети, можно увидеть 16-летнего Константина. Парень перерос маму.

Он кинул собаку в сугроб, чтобы питомец мог порезвиться. «Арни! Иди сюда», — командовала певица. Пес с трудом вылез из снежной ловушки. Он стал лаять на молодого человека. «Правильно, теперь ругайся на него», — согласилась Джанабаева. А Меладзе просто наблюдал за тем, как его наследник веселиться.

Поклонники поразились тому, каким стал сын певца. При этом многие заметили, что он повзрослел. А вот младшего наследника на этот раз Альбина не показала.

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