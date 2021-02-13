Редкий случай: Альбина Джанабаева отметилась на прогулке со старшим сыном

Альбина Джанабаева уже давно не скрывает соих отношений с Валерием Меладзе. Однако раньше их роман был тайным. Певец ушел от первой жены, чтобы быть рядом с экс-солисткой группы «ВИА Гра». Когда он развелся, то у него уже подрастал сын Константин от Альбины. А позже у них родился второй наследник Лука. Своих детей пара почти не показывает, предпочитая ограждать их от лишнего внимания.
Однако недавно Джанабаева похвасталась тем, как ее младший сын катается на коньках. Шестилетний мальчик, по всей видимости, увлекается не только музыкой, но и хоккеем. А 13 февраля артистка отправилась гулять с мужем и старшим сыном. Они насладились снежной погодой с собакой певца. На кадрах, которыми Альбина поделилась в соцсети, можно увидеть 16-летнего Константина. Парень перерос маму.
Он кинул собаку в сугроб, чтобы питомец мог порезвиться. «Арни! Иди сюда», — командовала певица. Пес с трудом вылез из снежной ловушки. Он стал лаять на молодого человека. «Правильно, теперь ругайся на него», — согласилась Джанабаева. А Меладзе просто наблюдал за тем, как его наследник веселиться.
Поклонники поразились тому, каким стал сын певца. При этом многие заметили, что он повзрослел. А вот младшего наследника на этот раз Альбина не показала.
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