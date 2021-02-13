Трусова в приталенном костюме с заклепками посетила Большой театр с Рудковской и Плющенко

Александр Плющенко несколько лет назад создал свою академию по фигурному катанию. Теперь он тренирует не только своего сына Сашу, но и других будущих чемпионов. Его всегда поддерживает жена Яна Рудковская, которая помогает ему создавать красочные ледовые шоу. Более того, светскую львицу можно увидеть на соревнованиях по фигурному катанию в качестве болельщицы. Она успела подружиться с Сашей Трусовой — знаменитой фигуристкой.

16-летняя девушка смогла исполнить четверные лутц, тулуп и флип, войдя в историю. Рудковская любит посещать театры, поэтому очередной выход в свет она разделила не только с Плющенко и сыном Александром, но и с Трусовой. Они посетили большой театр, где насладились балетом «Дон-Кихот». Для такого случая юная фигуристка облачилась в черный приталенный костюм с клепками на жакете и широким поясом.

В одной цветовой гамме с ней оделась и Яна. А вот восьмилетний Саша Плющенко предстала в парадном камзоле, в котором он обычно играет Щелкунчика. А вот Евгений предпочел повседневный стиль.

Поклонники восхитились такой дружбой. Многие были рады видеть фигуристку не только на ледовой арене. «Красавица Сашенька», «Такие вы дружные», «Какие же вы все красивые», «Вот это мило! Вы как маленькая семья», «Красивая молодая девушка! Очень стильная», «Еще один вечер в театре», «Какая у вас насыщенная жизнь», «Элегантная Саша, приятно смотреть», — прокомментировали пост подписчики.

Также в этот день театр посетила еще одна фигуристка Алена Косторная, а также тренер Сергей Розанов.

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