«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новый сезон «Голос. Дети»: что мы увидели на съемках слепых прослушиваний
Видео

Расторгает контракт: Дробыш намерен взыскать с Самбурской убытки

Актриса дождалась решения суда, которое оказалось необычным. Дело неожиданно обернулось против девушки.

Расторгает контракт: Дробыш намерен взыскать с Самбурской убытки
Настасья Самбурская. Фото: Globallookpress.com

Настасья Самбурская стала знаменита, когда снялась в сериале «Универ». Она собиралась также быть певицей. Несколько лет назад ее «раскруткой» занялся продюсерский центр Виктора Дробыша. Девушка исполняла на сцене композиции в красивых нарядах. Однако некоторое время назад у нее возник конфликт с Дробышем Она подала в суд иск, в котором потребовала расторгнуть ее контракт с продюсером и запретить компании использовать любые результаты интеллектуальной деятельности артистки.

В феврале состоялся суд, результаты которого многих удивили. Выполнено было лишь одно требование Самбурской. Суд обязал продюсеркий центр предоставить отчет о проделанной работе. При этом девушка осталась подопечной Дробыша и должна перечислять компании часть своих доходов.

Зато теперь сам Дробыш направил артистке уведомление, что договор будет расторгнут. Более того, он собирается взыскать с нее убытки — деньги, которые она зарабатывала, когда была его подопечной.

Тем временем продюсер также отреагировал на слухи, что суд обязал его сделать из Самбурской звезду.

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/

«Вранье. Даже не буду комментировать, чтобы не цеплять слова», — отметил Виктор Яковлевич.

Так выяснилось, что актриса проиграла суд.

Материал подготовлен на основе информации портала Super и ФАН.

Тэги

Анастасия Самбурская новостиВиктор ДробышЖизнь звездНастасья Самбурскаясудебные тяжбы