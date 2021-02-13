Расторгает контракт: Дробыш намерен взыскать с Самбурской убытки

Настасья Самбурская стала знаменита, когда снялась в сериале «Универ». Она собиралась также быть певицей. Несколько лет назад ее «раскруткой» занялся продюсерский центр Виктора Дробыша. Девушка исполняла на сцене композиции в красивых нарядах. Однако некоторое время назад у нее возник конфликт с Дробышем Она подала в суд иск, в котором потребовала расторгнуть ее контракт с продюсером и запретить компании использовать любые результаты интеллектуальной деятельности артистки.

В феврале состоялся суд, результаты которого многих удивили. Выполнено было лишь одно требование Самбурской. Суд обязал продюсеркий центр предоставить отчет о проделанной работе. При этом девушка осталась подопечной Дробыша и должна перечислять компании часть своих доходов.

Зато теперь сам Дробыш направил артистке уведомление, что договор будет расторгнут. Более того, он собирается взыскать с нее убытки — деньги, которые она зарабатывала, когда была его подопечной.

Тем временем продюсер также отреагировал на слухи, что суд обязал его сделать из Самбурской звезду.

«Вранье. Даже не буду комментировать, чтобы не цеплять слова», — отметил Виктор Яковлевич.

Так выяснилось, что актриса проиграла суд.

Материал подготовлен на основе информации портала Super и ФАН.