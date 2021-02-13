«Наше счастье!»: бывшая жена Григорьева-Апполонова родила четвертого сына

Мария Зубкова находится в одной из столичных клиник. Вместе с баскетболистом Андреем Зубковым она выбрала красивое имя новорожденному малышу.

Андрей Григорьев-Апполонов около 16 лет прожил с Марией Зубковой. Они поженились, когда девушка подарила рыжему из группы «Иванушки» второго сына. У них подрастают 17-летний Иван и 12-летний Артемий. Однако в 2019 году супруги подали на развод. Инициатором разрыва отношений стала девушка. Позже она призналась, что воспринимала мужа как брата, поэтому и решилась на такой шаг.

Примечательно, что вскоре Мария вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Она сразу родила от него сына Александра. 12 января пара отпраздновала первый день рождения мальчика. А 13 февраля 2021 года девушка стала мамой в четвертый раз. В столичном госпитале «Лапино» она родила еще одного сына. В соцсети жена баскетболиста поделилась трогательными кадрами с малышом и рассекретила его имя — Михаил.

Примечательно, что спортсмен был рядом с ней и едва сдержал слезы от счастья.

«Добро пожаловать в этот мир, наше счастье!» — написала многодетная мама.

Поклонники принялись поздравлять пару. Многие поразились тому, что теперь у Марии четыре сына. «Ураааа!!! Поздравляем, семейство!», «Счастья, здоровья малышу и маме и всему семейству», «Марусик, поздравляю с рождением сыночка, счастье вашей семье», «Маша! Ты — супер! Поздравляю! Какой он красивый!», «Теперь за дочуркой, ты мне обещала», «Ура! Новый человек родился», «Одни парни — это потрясающе», — прокомментировали пост подписчики.

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