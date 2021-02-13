«Какая зима!»: Навка в белой рубашке позировала на фоне заснеженного двора и нарядной елки

Фигуристка призналась, что они с близкими не хотят расставаться с главным символом Нового года.

Татьяна Навка не скрывает, что очень любит праздники. Спортсменка старается уделять время семье не только в выходные, но и особенные дни. Если в рождество и даже Новый год она выступала на льду, с ледовыми представлениями, то потом девушка насладилась семейной идиллией. Лишь в феврале она вернулась к активной работе. Спортсменка тренирует будущих чемпионов в своей школе фигурного катания.

При этом вечерами Навка успевает увидеться с друзьями и посещать светские рауты. Однако 13 февраля в этом году стало особенным. На Москву обрушился такой снегопад, что город накрыло снежным покрывалом. Одни звезды отправились наслаждаться зимней погодой, а другие — укрылись дома. Татьяна, как оказалось, даже не убрала новогоднюю елку. По всей видимости, она ждала китайского Нового года, который наступил с 11 на 12 февраля. Тогда ее дочка Надежда даже прочитала стихи на китайском языке.

А теперь фигуристка покрасовалась на фоне елки и окна с видом на двор, который замело снегом. Навка предстала в белоснежной рубашке, а на ее шее красовалась золотая цепочка, модная в этом сезоне.

«А у нас до сих пор елочка еще стоит. На улице вон, какая зима! И мы не хотим расставаться с елкой», — призналась она.

Поклонники восхитились домашними кадрами. Многие отметили, что спортсменка прекрасно выглядит. Елка, которую украшали дизайнеры, у многих тоже вызвала восторг.

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