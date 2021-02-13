Эксперты назвали сумму, которую тратят Галкин и Пугачева в месяц на содержание замка в Грязи

Эксперты подсчитали, сколько примерно тратит в месяц юморист Максим Галкин и его жена Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева на содержание своего замка в деревне Грязь.

В 2018 году эта сумма равнялась полумиллиону рублей. С учетом роста тарифов за последние годы сейчас, как считают эксперты, Максим Галкин каждый месяц выкладывает 650 тысяч рублей, сообщает портал Dni.ru.

Ранее Максим Галкин в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что выкладывает за услуги ЖКХ очень солидную сумму. При этом он говорил, что экономит на электроэнергии. К примеру, в большую люстру для экономии он покупает лампочки с небольшой мощностью в десять ватт.

В то же время Галкин отметил, что никогда не будет экономить на образовании своих детей. Лиза и Гарри Галкины, которые ходят в первый класс, уже знают несколько иностранных языков. По словам Галкина, для него важно, чтобы наследники выросли образованными людьми.

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