Алена Шишкова сослалась на популярность дочери, объясняя свое отсутствие рядом с ней на отдыхе

Как отметила модель, она летает в отпуск не на частном борте и без охраны.

Модель Алена Шишкова в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них напрямую спросил, когда она сама будет отвечать за дочь и воспитывать ее. Причем пользователь был уверен, что Шишкова не ответит, но ошибся.

«Есть вопросы, почему меня нет на отдыхе с Алисой? Встречный вопрос для кого актуально: вы часто отдыхаете с семьей бывшего мужа? Нет. А ребенка отпускаете с отцом? Да». Алена Шишкова

Как отметила Шишкова, Алисе хоть и нет семи лет, но девочка уже очень популярна. «Она не осознает этого в полной мере со всеми вытекающими. Поэтому отдых с папой. Там, где есть достаточно защиты от внешнего мира. Это безопасность ребенка. Я как маме прежде всего в этом заинтересована. Я не летаю частным бортом и не беру на отдых охрану. Поэтому так. Очень приятно, что люди в основном понимают все это. Пусть и не все», — заметила Алена Шишкова.

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Напомним, что отцом дочери Алены Шишковой является рэпер Тимати. Пара распалась вскоре после рождения в их семье наследницы.

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