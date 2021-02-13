«Просто обожаю!»: Татьяна Навка поделилась трогательными фото с Татьяной Тарасовой

Татьяна Навка в свое время стала олимпийской чемпионкой. Теперь она тренирует маленьких детей и создает ледовые шоу, чтобы радовать публику. Очень часто спортсменка видится с Татьяной Тарасовой. Дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова стала тренером по фигурному катанию. На шоу «Ледниковой период» она оценивает выступления участников и дает советы. Многие радуются теплым отзывам и наставлениям спортсменки.

13 февраля Татьяна Анатольевна празднует день рождения. Одной из первых ее поздравила Навка. Она поделилась архивными фото с именинницей. Фигуристка отметилась в разных образах с тренером на съемках ледовых шоу. На одном из кадров она с нежностью обнимала Тарасову.

«Моя дорогая и любимая Татьяна Анатольевна, с днем рождения! Я вас безумно люблю и просто обожаю! Знаю, что это взаимно. Ценю каждый момент проведенный с вами, учусь у вас! Вы великая женщина и мать фигурного катания! С вами всегда безумно интересно и весело! Живите долго, счастливо и оставайтесь такой же невероятной, веселой, умной, мудрой, классной! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!» — написала звезда.

Отметим, что несколько месяцев назад Тарасова призналась, что у нее проблемы со здоровьем. Выдерживать многочасовые съемки ей сложно, поэтому порой она вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что в 74 года Татьяна Анатольевна.

«Сколько тепла в посте! Татьяна, это классно, ценить и уважать людей, которые когда — то много дали, а теперь пришло время, что то сделать для них!», «Красавицы», «Величайшая и мудрейшая из женщин, о таланте и не говорю — гениальная», — прокомментировали пост подписчики.

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