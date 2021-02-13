Светлаков объяснил, почему во время второй свадьбы заставил гостей надеть костюмы каторжников

Торжество состоялось в Таиланде, куда приехали их самые родные люди.

Шоумен Сергей Светлаков объяснил, почему во время своей второй свадьбы, которая проходила в Таиланде, он был, как и его близкие, в костюмах каторжников.

Как отметил юморист, со своей женой Антониной Чеботаревой они расписались сначала в Латвии, а затем решили отметить еще раз праздник в Таиланде, где очень любят отдыхать. Кольцами с любимой он обменялся на берегу океана. На празднике был близкий друг Светлакова шоумен Александр Незлобин. Присутствовали родители, дочь Светлакова от первого брака Настя и его сын от второй жены Ваня.

«Все гости, включая новобрачных, надели костюмы каторжников: мол, сбежали из тюрьмы на свободу. Собралась вся родня — практически все прилетели с детьми. Ночью на берегу океана мы выпускали в небо фонарики. Было весело и романтично. Хотя мы с Тосей не любим условностей. Нам больше нравится путешествовать с близкими». Сергей Светлаков

Напомним, что сейчас Сергей Светлаков уже многодетный отец. В 2017 году у него на свет появился второй сын Максим, сообщает «Комсомольская правда-Урал».

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