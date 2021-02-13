«Ей свежий воздух нужен»: сосед Анастасии Заворотнюк опечален, что актриса не выходит на улицу

Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк по элитному поселку Крекшино выразил свою тревогу тем фактом, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» совсем не выходит на улицу. За последние полтора года мужчина ее ни разу не видел, хотя раньше встречал в Крекшино.

Как отметил сосед Заворотнюк, в Крекшино все скачают по звонкому голосу актрисы и ее неповторимой улыбке. Причем, как заверил житель поселка, не видели Заворотнюк после первых новостей о болезни и никто из других жителей.

«Если честно, немного переживаем. Держат взаперти. Ей свежий воздух нужен. Сейчас зима, чистый воздух у нас здесь, сосны, такие прогулки только на пользу бы пошли. Надеюсь, скоро увидим любимую Настю». Сосед Анастасии Заворотнюк

Напомним, что Анастасия Заворотнюк лечится от тяжелого заболевания. Она не появляется на публике уже почти два года. Звезда находится в своем доме в поселке Крекшино под бдительным присмотром родственников, сообщает портал popcake.tv.

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