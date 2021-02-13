Галкин назвал статью расходов во время жизни с Пугачевой, на которую никогда не жалеет денег

Как отметил юморист, его наследники уже разговаривают на нескольких языках.

Телеведущий Максим Галкин в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале назвал статью расходов, на которую за время жизни с певицей Аллой Пугачевой он никогда не жалеет денег. Речь идет об образовании их детей – Гарри и Лизы Галкиных.

«Лиза и Гарри уже разговаривают на нескольких языках, занимаются музыкой и учатся в одной из лучших школ столицы. Важно с первых лет жизни вкладываться в наследников, чтобы потом их ждало большое будущее». Максим Галкин

Как добавил Максим Галкин, именно на нем лежит сейчас содержание семьи. Он продолжает работать на телевидении и давать концерты. Обеспечивает всем необходимым своих близких. Также юморист сказал, что все свое свободное время проводит с наследниками. По его словам, и у Гарри, и у Лизы отличное чувство юмора. Особенно он выделил сына, который, как считает Галкин, уже готовый юморист. Также Галкин сказал, что приучает детей к труду. Недавно менял лампочки вместе с Гарри в люстре.

Напомним, что Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми живут в замке в деревне Грязь. Примадонна в последнее время из-за коронавируса практически не покидает семейное гнездышко.

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