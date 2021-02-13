«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новый сезон «Голос. Дети»: что мы увидели на съемках слепых прослушиваний
Видео

«Я знаю, сколько плачу за газ, свет»: Галкин поразился сумме за коммуналку в своем замке в Грязи

Как отметил юморист, он даже пытается экономить.

«Я знаю, сколько плачу за газ, свет»: Галкин поразился сумме за коммуналку в своем замке в Грязи
Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Максим Галкин в студии «Вечернего «Урганта» на Первом канале заявил в разговоре с ведущим, что платит большие деньги за коммунальные услуги за свой замок в деревне Грязь.

Максим Галкин
Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим».

Максим Галкин

Как добавил Максим Галкин, он даже пытается экономить на платежах. К примеру, покупает лампочки с минимальным потреблением энергии. Он заявил, что для огромной люстры покупает лампочки с мощностью в десять ватт. По его словам, их очень много, но они не мощные. Не съедает много электроэнергии и подсветка у люстры, что, безусловно, нравится юмористу.

Напомним, что Максим Галкин живет со своей женой Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой в замке в деревне Грязь. Вместе с ними проживают их любимые дети – Лиза и Гарри Галкины.

Смотрите также: 

Тэги

Алла Пугачевадеревня ГрязьМаксим ГалкинНовости googleшоу "Вечерний Ургант"