«Я знаю, сколько плачу за газ, свет»: Галкин поразился сумме за коммуналку в своем замке в Грязи

Шоумен Максим Галкин в студии «Вечернего «Урганта» на Первом канале заявил в разговоре с ведущим, что платит большие деньги за коммунальные услуги за свой замок в деревне Грязь.

«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим». Максим Галкин

Как добавил Максим Галкин, он даже пытается экономить на платежах. К примеру, покупает лампочки с минимальным потреблением энергии. Он заявил, что для огромной люстры покупает лампочки с мощностью в десять ватт. По его словам, их очень много, но они не мощные. Не съедает много электроэнергии и подсветка у люстры, что, безусловно, нравится юмористу.

Напомним, что Максим Галкин живет со своей женой Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой в замке в деревне Грязь. Вместе с ними проживают их любимые дети – Лиза и Гарри Галкины.

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