Сбилось дыхание: Федосеевой-Шукшиной пришлось вызвать скорую помощь после эфира Малахова

Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной пришлось вызывать скорую помощь после программы Андрея Малахова «Прямой эфир», где в очередной раз обсуждалась ее жизнь с продюсером Бари Алибасовым. Она в студии не появилась, но смотрела шоу из дома.

Как рассказал приближенный к Лидии Федосеевой-Шукшиной человек, такой звезду он еще не видел. Она плакала на протяжении нескольких часов.

«У нее поднялось давление, сбилось дыхание. Она без конца повторяла: «За что они со мной так? Я делаю все, чтобы Бари было лучше. Потому как люблю его. А меня еще меня обвиняют. Хотя я всегда была против того, чтобы Бари пил». Знакомый Лидии Федосеевой-Шукшиной

По словам источника, медикам с трудом удалось привести женщину в чувство. Позже информацию о плохом самочувствии актрисы подтвердила и ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник, сообщает «Собеседник».

Напомним, что брак Федосеевой-Шукшиной и Алибасова продлился всего два года. При этом, как утверждают их знакомые, сейчас звезды нормально общаются.

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