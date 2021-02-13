«У меня 24 спортивных события в году»: муж Легкоступовой объяснил, почему не претендовал на ее жилье

Как отметил Юрий Фирсов, ему просто некогда было думать о таких вещах.

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов объяснил, почему все обвинения в его адрес просто полный бред. Напомним, что мужчину родные исполнительницы хита «Ягода-малина» обвиняют в том, что он якобы хотел завладеть имуществом жены. Прежде всего ее квартирой.

«Когда мне говорят, что я планировал историю по отъему жилой площади Валентины, я прихожу в недоумение. У меня 24 спортивных события в году, которые я еле-еле успеваю проводить. Когда мне думать о таких вещах, чтобы Валю, мою любимую женщину, плавно споить и отобрать пятую часть собственности? Такую глупость могла только ее дочь Анетта придумать». Юрий Фирсов

По словам Юрия Фирсова, он хочет в ближайшее время наладить отношения с родными Легкоступовой. Но ни сын Матвей, ни дочка не идут с ним на контакт. Как отметил яхтсмен, он недавно провел три недели в Абхазии в закрытом монастыре, в котором действует пропускная система. Там он молился за упокой души своей покойной супруги. При этом он заметил, что навсегда уходить в монастырь не собирается. У него очень много дел, сообщает «Собеседник».

Напомним, что певица Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 лет. Родные звезды считают, что Юрий Фирсов причастен к ее смерти.

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