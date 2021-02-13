Акцент на стройность: 71-летняя Пугачева в черном джемпере и красных брюках восхитила стилиста

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова заметила, что Примадонна знает, как подчеркнуть идеальные ноги, не используя в образе мини.

Накануне многие звезды шоу-бизнеса отметили наступление Нового года по восточному календарю. Например, старшая дочь Аллы Пугачевой, 49-летняя Кристина Орбакайте устроила вечеринку в компании с мужем Михаилом Земцовым и стилистом своей звездной мамы, Игорем Гуляевым.

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Сама Пугачева тоже решила повеселиться. Звезда встретилась с друзьями в ресторане и отпраздновала Новый год Быка, нарядившись в контрастный аутфит. Она выгуляла черный кардиган, алые брюки и кепи в тон. Примадонна позировала с давним другом Александром Буйновым, который, к слову, тоже облачился в красно-черное.

Стилист Анастасия Пахолкова оценила аутфит Примадонны. Она отметила, что образ получился максимально завершенным и эффектным.

«Примадонна отечественной эстрады знает, как подчеркнуть стройные ноги, даже не используя в образе мини. Брюки с разрезами отличны в этом деле. И, кстати, весьма популярны в этом сезоне», — отметила эксперт.

Черный верх и красный низ в образе позволили Пугачевой идеально сбалансировать пропорции фигуры, а темное удлиненное пальто добавило горизонталь, визуально вытягивающую силуэт.

«Невозможно не заметить берет на голове звезды. Он формованный и напоминает, скорее, коктейльную шляпку. Этот элемент явно не лишний, поскольку служит красивым дополнением всего аутфита, повышая градус завершенности и добавляя шарма внешнему виду легенды эстрады», — заключила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

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