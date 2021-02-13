Акцент на стройность: 71-летняя Пугачева в черном джемпере и красных брюках восхитила стилиста

Накануне многие звезды шоу-бизнеса отметили наступление Нового года по восточному календарю. Например, старшая дочь Аллы Пугачевой, 49-летняя Кристина Орбакайте устроила вечеринку в компании с мужем Михаилом Земцовым и стилистом своей звездной мамы, Игорем Гуляевым.
Сама Пугачева тоже решила повеселиться. Звезда встретилась с друзьями в ресторане и отпраздновала Новый год Быка, нарядившись в контрастный аутфит. Она выгуляла черный кардиган, алые брюки и кепи в тон. Примадонна позировала с давним другом Александром Буйновым, который, к слову, тоже облачился в красно-черное.
Стилист Анастасия Пахолкова оценила аутфит Примадонны. Она отметила, что образ получился максимально завершенным и эффектным.
«Примадонна отечественной эстрады знает, как подчеркнуть стройные ноги, даже не используя в образе мини. Брюки с разрезами отличны в этом деле. И, кстати, весьма популярны в этом сезоне», — отметила эксперт.
Черный верх и красный низ в образе позволили Пугачевой идеально сбалансировать пропорции фигуры, а темное удлиненное пальто добавило горизонталь, визуально вытягивающую силуэт.
«Невозможно не заметить берет на голове звезды. Он формованный и напоминает, скорее, коктейльную шляпку. Этот элемент явно не лишний, поскольку служит красивым дополнением всего аутфита, повышая градус завершенности и добавляя шарма внешнему виду легенды эстрады», — заключила Анастасия Пахолкова.
Справка Teleprogramma.pro
Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.