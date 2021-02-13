«Похож на Эзопа»: Галкин и Ургант высмеяли седовласого Киркорова

Бьюти-преображение Филиппа Киркорова вызвало волну обсуждений не только у поклонников звезды, но и среди коллег. «Король» отечественной сцены после отдыха в Майами на днях предстал перед зрителями белокурым длинноволосым красавцем.

«NEW me! Седина в бороду, бес в …. Ваши варианты?», — показал себя Киркоров.

Не смогли не заметить этого Максим Галкин и Иван Ургант. Новый имидж бывшего мужа Аллы Пугачевой шоумены обсудили в вечернем шоу на Первом канале, посмеявшись над Киркоровым.

«Мы шутили монолог, и заходит старик белый, с бородой, в тоге. Я говорю: «Вы кто?». Он говорит: «Я Эзоп», — поведал Ургант. «А я думал, Филипп», — подхватил Галкин.

«Кстати!», — прыснул со смеху ведущий. И согласился: «Киркоров как-то очень похож на Эзопа стал».

К слову, поклонники Киркорова положительно оценили новый образ кумира. «Всегда красавец», «Вау», «Огнище», «Крутой какой», «Очень идет…Вы красивый человек! Вам идет быть естественным и счастливым, как когда с детьми», — пишут фолловеры.

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