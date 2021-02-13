Фанаты Юлии Началовой принялись срезать бутоны с принесенных на ее могилу букетов

Близкие исполнительницы просят не святотатствовать и не беспокоить покой звезды.

Фанаты и поклонники певицы Юлии Началовой принялись срезать бутоны с принесенных на ее могилу букетов на Троекуровском кладбище Москвы. Все из-за того, что поклонники верят: от места захоронения яркой звезды можно зарядиться грацией и обаянием. Фанаты приходят на погост с различными талисманами, которые «заряжают» от могилы.

Добавим, что близкие певицы, прежде всего ее родители, уже не раз говорили: не надо святотатствовать на погосте. Они просят оставить в покое их дочь хотя бы после смерти.

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни почти два года назад – в марте 2019 года. Она умерла от остановки сердца на фоне стремительно развивающегося сепсиса.

Врачи пытались спасти «утреннюю звезду российской эстрады», но все их усилию оказались тщетны. Сердце певицы остановилось. Интересно, что именно после смерти Началова стала невероятно популярна, сообщает «Комсомольская правда».

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