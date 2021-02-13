«Работал на стройке в отделе снабжения»: Рожков из «Уральских пельменей» вспомнил, как покорял жену

Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков вспомнил, как покорял сердце своей жены Эльвиры, которая подарила ему уже трех сыновей. Познакомились они в далекой юности через общих знакомых.

По словам Андрея Рожкова, их свели общие друзья. Они решили, что им вдвоем скучно и познакомили пару. Причем сами они потом расстались, а вот Андрей и Эльвира, которая в те годы была студенткой Уральского государственного университета и училась на астрофизика, в итоге пошли в ЗАГС. Правда, случилось это не сразу, а через шесть лет после знакомства.

«Эльвире тогда исполнилось 20 лет, а мне уже было 25. Я был взрослый мужчина в полном расцвете сил. Работал на стройке в отделе снабжения. У меня был личный служебный автомобиль «ИЖ» «Чебурашка». Естественно, я был очень выгодный жених!» Андрей Рожков

Напомним, что Андрей Рожков несколько лет назад «откололся» со своим партнером по «Уральским пельменям» Вячеславом Мясниковым от основного костяка команды. Их новое шоу называется «Ваши пельмени», сообщает «Комсомольская правда-Урал».

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