Сестра Крида в элегантном белом брючном костюме и шляпке с вуалью вышла замуж за аргентинца

Звездный брат Полины Булаткиной, судя по всему, на торжестве присутствовать не смог.

Сестра рэпера Егора Крида Полина Булаткина, которая уже много лет живет в Америке, вышла замуж. Ее супругом стал Чарли Морено, который сам родом из Аргентины. В сторис Instagram девушка показала кадры с торжества.

Невеста для похода в ЗАГС выбрала элегантный белый брючный костюм. На голове у нее можно было увидеть оригинальную шляпку с вуалью. На женихе был классический костюм красивого серого оттенка.

На торжественной церемонии появились самые близкие друзья пары. Они встречали молодоженов аплодисментами и пожелали им счастья в семейной жизни. Отметим, что сам Егор Крид, судя по всему, на свадьбе сестры не появился. Дело в том, что он задействован в шоу «Голос. Дети» на Первом канале в качестве наставника.

Напомним, что Полина Булаткина и ее муж вместе с 2019 года. Ранее аргентинец дважды делал девушке предложение и только сейчас она ответила ему взаимностью.

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