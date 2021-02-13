«Прости, мам»: невестка Орбакайте набила татуировку

Многие звезды шоу-бизнеса любят украшать свое тело татуировками. Как голливудские — Анджелина Джоли, Дэвид Бекхэм, Том Харди и многие другие, так и отечественные – Павел Прилучный, Ольга Бузова, Тимати, Екатерина Климова, — смело набили себе тату и не спешат от них избавляться. Армию поклонников «наколок» пополнила буквально накануне невестка Кристины Орбакайте, 23-летняя Алена Краснова.

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Жена Никиты Преснякова отважилась украсить запястье в неожиданном месте – во время тренировки мужа в скейт-парке. Девушка показала процесс нанесения краски в микроблоге.

«Прости, мам», — подписала видео процесса Краснова.

Засветила красавица и полученный результат – молнию с буквой S внутри. Краснова отметила, что для нее это – символ братства, точнее, сестринства.

К слову, часто знаменитости не останавливаются на одном «вечном» рисунке и потом не раз возвращаются к тату-мастеру. Как, например, сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных. В свое время отпрыск не оставил на себе свободного места, даже лицо отливало синей краской. Однако, парень сейчас активно избавляется от «ошибок молодости».

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