«Будьте прокляты»: наставник «Голоса» Баста сравнил, как дети и взрослые воспринимают отказы на шоу

Новый сезон детского «Голоса» стартовал на Первом канале. В кресле наставников на этот раз дебютировал Егор Крид, похититель женских сердец и кумир миллионов. Сначала Артист не совсем понимал, что от него требуется, но быстро освоился, хоть и признавался, что у него потеют ладошки.

Первый этап конкурса — слепые прослушивания – одновременно и очень интересная, и очень обидная для юных участников ступень. И многие очень сильно расстраиваются, когда к ним не поворачивается ни один наставник. Так произошло и на премьере восьмого сезона, для Крида ситуация оказалась не столь понятной и комфортной.

«На «Голос. Дети» жестко. Типа взрослым отказывать проще», — решил для себя вслух Крид.

Но услышав размышления коллеги, Баста с ним не согласился. Рэпер стал припоминать не один эпизод из взрослых «Голосов», где участники едва сдерживали слезы.

«По-разному бывает. Но дети, мне кажется, легче переносят этот момент. «Конкурс есть конкурс, да – да, нет – нет. Будьте прокляты, взрослые, Басков этот, Дабада, Крик! Все!», — процитировал рэпер малышей.

Напомним, после слепых прослушиваний, когда каждый наставник наберет себе в команду по 15 подопечных, начнутся этапы «Поединки» и «Песня на вылет», в ходе которых многие конкурсанты покинут шоу. После этого влиять на будущее участников смогут телезрители — именно они определят победителя нового сезона.

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