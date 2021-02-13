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Марк Варшавер обозначил срок, когда на могиле Бориса Грачевского будет установлен памятник

Как отметил директор «Ленкома», он уже свел вдову режиссера с нужными людьми.

Марк Варшавер обозначил срок, когда на могиле Бориса Грачевского будет установлен памятник
Марк Варшавер. Фото: Globallookpress.com

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что поможет вдове режиссера Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской с установкой памятника на могиле мужа.

Борис Грачевский
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

«Мои друзья будут бесплатно делать памятник моему другу Боре Грачевскому. Я уже свел вдову с теми, кто будет это делать. С этой фирмой. Она с ними побеседовала. Теперь она должна высказать им свои пожелания, каким будет памятник. Они позже покажут ей эскизы».

Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, его роль в установке памятника очень небольшая. «Со дня смерти должен пройти год и идеально в январе следующего года поставить памятник на могиле Бориса Грачевского», — добавил Варшавер.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Ему был 71 год. Скончался он от последствий коронавируса, который подхватил еще в декабре прошлого года.

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