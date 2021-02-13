«Нужно почаще выставлять»: невестка Валерии в шелковом пеньюаре засветила упругие бедра

В семье певицы Валерии в первый день нового года произошло пополнение – у младшего сына Арсения и его жены Лианы родилась дочка. Бабушка уже познакомилась с внучкой, которую назвали необычным именем Селин, а мама накануне устроила малышке первую в жизни фотосессию.

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Сама Лиана Шульгина довольно быстро восстановилась после родов. Девушка редко показывает себя в микроблоге, поскольку времени на его ведение совсем не хватает – она погружена в материнство. Но в новом видео, которым поделилась жена Шульгина-младшего, Лиана предстала в шелковом пеньюаре с вышитыми манжетами.

Обратная связь, которую получила на видео красавица, порадовала Лиану. Девушка получила массу приятных слов от подписчиков.

«Спасибо всем большое за комплименты! Нужно почаще выставлять свои фото!», — решила красавица.

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