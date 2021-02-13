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«Еду к невероятному человеку»: Волочкова в мини-платье и белом полушубке запечатлелась с букетом лилий

Балерина обожает праздники и старается не пропускать ни одно торжество у своих друзей и близких.

«Еду к невероятному человеку»: Волочкова в мини-платье и белом полушубке запечатлелась с букетом лилий
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

Прославленная балерина, экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова не так давно отметила свой 45-летний юбилей. «Ягодка опять» устроила настоящее пиршество, закатив вечеринку со звездными гостями и огромным тортом.

Как позже призналась балерина, она всегда отмечает свои именины несколько дней, а то и недель. И подчеркнула, что обожает праздничную атмосферу. Но рабочие дни уже давно начались, и танцовщица возобновила свои выступления.

Однако в минувшую пятницу балерина оказалась в числе приглашенных на день рождения. И поспешила на празднество, вооружившись букетом лилий.

«Еду на день рождения к совершенно невероятному человеку в моей жизни», — сообщила Волочкова.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Для выхода в свет артистка облачилась в мини-платье со стразами и белый полушубок.

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