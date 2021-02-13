«Не понимаю, где я»: Крид в кресле наставника на детском «Голосе» признался, что у него потеют ладошки

Кумир миллионов тинейджеров впервые принимает участие в этом телепроекте.

На Первом канале стартовал новый сезон конкурса «Голос. Дети». В этот раз в кресло наставника вернулась Светлана Лобода, которая после скандальной победы дочки Алсу Микеллы Абрамовой объявила, что больше не вернется в проект. Однако, уговоры со стороны детей сподвигли ее вновь появиться в шоу.

Впервые на шоу в качестве наставника предстал Егор Крид. Один из самых популярных у молодежи рэперов появился на проекте с черным маникюром и кудряшками на голове. Певец изначально не совсем осознавал, что от него требуется.

«Ладошки потеют, такое странное ощущение», — признался артист. И объяснил: «Не понимаю, где я, не понимаю, кто я».

А после того, как его в качестве наставника предпочла одна из юных участниц, рэпер вдруг поделился наблюдением: «Теперь я понимаю это клевое ощущение!».

Крид активно поддерживал выступавших, но в отличие от коллег, нечасто снисходил до того, чтобы развернуться и дать шанс юным вокалистам.

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