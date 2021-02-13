Навстречу весне: Устинья Малинина в кепи и ярком пальто-рубашке вышла на прогулку

20-летняя Устинья Малинина, дочь музыканта Александра Малинина, пошла по стопам своего звездного отца. Девушка учится в Королевской академии музыки в Лондоне, но выбрала для себя не эстрадный, а оперный вокал. И вполне успешно и уверенно движется к своей цели стать настоящей дивой.

больше по теме Модница: Лиза Галкина в футболке со звездами и красных брюках с лампасами станцевала для мамы Семилетняя дочка Примадонны каждый раз демонстрирует все новые и новые грани своего таланта.

По крайней мере, Устинья уже стала дивой street style. Каждый образ, который выгуливает красавица на европейских улицах, приводит в восторг многочисленную армию поклонников. Более того, модница умело сочетает в аутфитах все актуальные тенденции.

Например, накануне красавица выгуляла трендовое пальто-рубашку с ярким леопардовым принтом и кепи. Девушка поймала солнечную погоду в столице Туманного Альбиона, и это сделало кадр еще более ярким. Сразу почувствовалось приближение весны, отметили многие поклонники.

К слову, пальто-рубашка в новом сезоне стало одним из горячих трендов. Об этом рассказала фэшн-эксперт Эвелина Хромченко. Телеведущая посоветовала модницам обратить внимание на эту вещь, поскольку она станет долгоиграющей в гардеробе.

Смотрите также