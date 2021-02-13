Идеальная: невестка Орбакайте в нижнем белье показала прелести фигуры

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков женился на Алене Красновой в июле 2017 года. Пара счастлива в браке и демонстрирует настоящую идиллию, но дарить Примадонне внуков не торопится – каждый строит свою карьеру и пока живет для себя.

Алена Краснова – 23-летняя профессиональная модель. девушка является лицом нескольких брендов и активно участвует в фотосессиях. Накануне эффектная блондинка поделилась закулисьем рабочего процесса. Девушка предстала перед камерой в черном нижнем белье и шелковой рубашке, накинутой поверх. Красавица с удовольствием показала прелести своей идеальной фигуры, на зависть хейтерам.

К слову, у Алены Красновой более сотни тысяч фолловеров, которые активно следят за своей любимицей и спрашивают советов. На днях красавица сообщила, что поменяла подход в уходе за собой, так как у нее начались проблемы с кожей.

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