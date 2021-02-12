«Как можно быть искренней?»: Кошкина распахнула рубашку, блеснув наливным бюстом

Яна Кошкина подарила маме автомобиль из линейки KIA, но подверглась критике фанатов. В Instagram, где она разместила фото с родственницей из автосалона, телеведущую обвинили в том, что слишком уже дешевая машина для подарка. Брюнетка сделала еще одну публикацию.

«Сделала сюрприз близкому человеку, а мне говорят, что 2 млн на сюрприз — это мало, в то время как другие пишут моему администратору, что голодают, пока Кошкина дарит машины, и просят у меня денег… Как можно быть искренней в соцсетях? Ведь что бы ты не сделал, негатив со всех сторон!», — написала Кошкина.

Текст она сопроводила «горячим» фото, на котором позировала в белой рубашке, распахнув ее на груди. Образ дополнила черной шляпой с широкими полями.

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