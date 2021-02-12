«Какая осанка, линии бедер»: постройневшая Екатерина Гусева показала фрагмент танца с Евгением Папунаишвили

Актриса поделилась моментами репетиции к шоу «Танцы со звездами».

Звезда театра и кино, телеведущая Екатерина Гусева принимает участие в двенадцатом сезоне шоу телеканала «Россия» «Танцы со звездами». Пару красавице-актрисе составил профессиональный хореограф Евгений Папунаишвили. Каждое воскресенье, выходя на паркет проекта, дуэт очаровывает зрителей своими выступлениями.

Екатерина и Евгений много времени посвящают тренировкам и в ближайшем выпуске шоу готовятся вновь удивить поклонников.

А пока Екатерина Гусева поделилась в Instagram маленьким фрагментом танца. Пара исполняет невероятно грациозное па.

«Простота и чистота линий. Мне это нравится», — прокомментировала актриса коротенькое видео на своей странице.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Екатерина Гусева, облаченнае в черное платье, которое ее очень стройнит, получила массу комплиментов.

«Самая красивая пара страны», «Катюша, болеем и голосуем за вас. Удачи», «Как же это красиво!», «Всегда восхищаюсь вашей фигурой. Какая осанка, линии бедер. Просто прелесть», — высказываются в Сети.

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