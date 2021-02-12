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«Сюрприз удался»: Яна Кошкина подарила маме машину необычного цвета

Телеведущая выбрала модель из линейки KIA.

«Сюрприз удался»: Яна Кошкина подарила маме машину необычного цвета
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Яна Кошкина решила сделать приятный подарок своей маме и подарила автомобиль. Фотографией из салона она поделилась со своими фанатами в Instagram. Телеведущая остановила выбор на новой модели из линейки KIA необычного яркого цвета.

«Сюрприз удался. Было много эмоций и даже слез от неожиданности», — написала Кошкина.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Скриншот: instagram.com/yana_koshkina_official

Фанаты брюнетки не сразу поверили, что на снимке Яна с мамой – стройной блондинкой. Подписчики предполагали, что это сестра.

«Отличная машинка! Какие классные! Это точно ваша мама?» — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях машину в подарок получила другая актриса — Маша Горбань. Блондинке вручили ключи от авто премиум-класса практически сразу после свадьбы. 34-летняя Горбань вышла замуж в третий раз.

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