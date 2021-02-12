«И пошли мы в ресторан»: Пугачева в красном кепи и брюках с разрезами на молнии запечатлелась с Буйновым

В эту пятницу, 12 февраля, есть прекрасный повод собраться с друзьями — 2021 год наступил теперь и по китайскому календарю. Алла Пугачева провела вечер в душевной компании, где, в частности, был популярный певец Александр Буйнов.

По счастливой случайности, он и Примадонна выбрали образы в одинаковых — пурпурно-черных — тонах. Александр Буйнов сфотографировался с Аллой Пугачевой и поделился снимками в Instagram.

«И пошли мы в ресторан «Китайская грамота», и оделись, не сговариваясь, в красное, и поели всяких китайских вкусностей!» — написал вокалист под фото.

Алла Пугачева для ужина в ресторане облачилась в потрясающе стильный наряд. Примадонна выбрала красные брюки с актуальными разрезами на молнии, пурпурный кепи, черный жакет-рубашку и дополнила образ трендовым аксессуаром — крупным кулоном на длинной массивной цепи.

Подписчики Александра Буйнова пришли в восторг от увиденного. Они благодарят музыканта за возможность увидеть Аллу Пугачеву.

«Аллуся Борисовна, любим! Лучшая!», «Спасибо за то, что показываете нам Аллу Борисовну!», «Ооо какие люди! Большой и пламенный привет, этой прекрасной женщине в красном. Мы ее любим очень-очень. И конечно, крепкого здоровья и мирного неба всем в год Быка», — высказываются в Сети.

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