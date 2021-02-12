«Мою машину начало вертеть»: беременная звезда сериала «Деффчонки» попала в аварию на скоростной трассе

Звезда сериала «Деффчонки» Галина Боб находится на финальном сроке беременности, чувствует актриса себя прекрасно, так что сама водит машину.

Правда, в эту пятницу поездка чуть не обернулась трагедией. Галина Боб по скоростной трассе ехала вместе с бабушкой к стоматологу. В какой-то момент в их машину на полной скорости врезался автомобиль.

Только по счастливой случайности обошлось без тяжелых последствий. Рыдающая Галина Боб сразу после аварии вышла на связь с подписчиками и рассказала, как все произошло.

«Меня трясет. Мы попали в аварию. Я ехала с бабушкой по трассе в среднем ряду и вдруг я вижу, что слева на меня «вертолетом» летит машина. Я, как могла, вывернула, и слава богу, она врезалась нам в заднюю дверь, а не в мою переднюю. Машину начало вертеть. Но, слава богу, справа на полосе никого не было».

Галина Боб призналась, что долго приходила в себя от ужаса и шока. От одной мысли о том, чем все могло бы закончиться, актрисе становится плохо.

Стоит отметить, что третья беременность звезды протекает на не очень благоприятном фоне. Осенью Галина Боб попадала в больницу с жуткими болями. А перед началом беременности актриса перенесла коронавирус.

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