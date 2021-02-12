«Атмосферно»: Нюша в мини-юбке из денима похвасталась загорелыми бедрами

Нюша продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах. Туда она отправилась в компании мужа Игоря Сивова, его сына и их общей дочки Симбы. В своем микроблоге артистка делится яркими моментами отдыха. На этот раз она решила спросить у фанатов, о чем они мечтают. Некоторые захотели побывать на концерте артистки.

«Атмосферно! Как красиво! Какая красивая!» — писали пользователи Сети.

На фото Нюша позировала в мини-юбке из светлого денима, который подчеркнул ее загорелые ноги.

Напомним, в конце прошлого года артистка выпустила свой третий альбом, а совсем недавно — трек в дуэте с Егором Кридом, который назвали «Мистер и миссис Смит».

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