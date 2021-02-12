«А в жизни главное – перспектива»: Марина Зудина заговорила о своем будущем

Звезда театра и кино Марина Зудина поделилась в Instagram философскими мыслями. В снежный день актриса порассуждала о неизбежных вещах: о приходе весны, как символе быстротечности времени и быстрой сменяемости одних событий, не всегда веселых, другими, более радостными и позитивными. Важно понимать, что их приход неизбежен.

«В Москве сегодня настоящая метель, заносы, много-много снега! Но приход весны неизбежен, а в жизни главное — перспектива. А для вас что важнее? Сегодняшний день или перспектива?» — задала Марина Зудина вопрос фанатам.

Те моментально отозвались, но дали понять, что единой точки зрения на этот философский вопрос не существует. Да и вряд ли она возможна в принципе. С одной стороны, нужно уметь наслаждаться моментом. А с другой — всегда верить в лучшее. Некоторые поклонники считают, что Марине Зудиной для появления у нее перспектив надо иметь острые «зубы». Ведь актрисе до сих пор многие не могут простить ее брака с ныне покойным Олегом Табаковым.

«Только вперед! Без надежды на лучшее нет смысла справляться с настоящим», «Да такой женщине в этой жизни надо иметь «зубы», «Конечно, сегодняшний день, Марина, наверное, важнее здесь и сейчас», — высказываются в Сети.

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