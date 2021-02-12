«Мы с Аней справимся»: бывшая жена Блюменкранца поддержала нынешнюю после разрыва с ним

На днях бывшие участники проекта «Дом-2», супруги Валера Блюменкранц и Аня Левченко, с громким скандалом в очередной раз расстались навсегда. Трагизма ситуации придает тот факт, что Анна находится на последних сроках беременности, во второй половине марта у пары родится сын.

В трудной ситуации, как ни странно, бывшая жена Валеры Тата, воспитывающая от него дочку Бетти, в числе первых поддержала беременную Аню Левченко.

«Мы с Аней справимся сами, — написала в Instagram Тата. — Ане, которой вот-вот рожать, сейчас особенно несладко, ведь они с Валерой разошлись».

Тата Блюменкранц дала понять, что Левченко, как и она, будет одна растить ребенка. Вероятно, это лучше, чем иметь рядом такого мужчину, как Валера. Тата знает это лучше других. Она намерена быть на связи с Аней Левченко и дружить с ней, ведь ее будущий сын — это брат Бетти, рождения которого малышка очень ждет.

«Мы списались с Аней и договорились, что обязательно встретимся и познакомим наших деток, чтобы они знали и любили друг друга, ведь как ни крути, это брат и сестра. А я ей всегда помогу», — пообещала Тата.

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