«Надеяться только на себя»: вдова Бориса Грачевского отправилась в первую поездку после его похорон

На днях исполнится ровно месяц, как ушел из жизни создатель «Ералаша» и бессменный руководитель популярного киножурнала Борис Грачевский.

За это время близкие режиссера отошли от первого шока после трагедии, сумели принять его смерть и начали возвращаться к привычной жизни. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская, которая очень тяжело пережила кончину мужа, объявила в Instagram о готовности приступить к работе.

Молодая женщина опубликовала в сторис снимок, сделанный в салоне самолета. Судя по всему, Екатерина отправилась в командировку, оставив маленького сына Филиппа дома. Белоцерковская призналась, что теперь ей приходится рассчитывать только на себя.

«Первый полет. Страшно. Но нужно начинать работать. Теперь я могу надеяться только на себя», — подписала Екатерина Белоцерковская снимок.

В эти дни молодая женщина занята еще одним очень важным делом – она обсуждает создание памятника на могиле Бориса Грачевского. По словам Екатерины, ей помогают Марк Варшавер и Евгений Герасимов.

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