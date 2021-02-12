«Прекрасно»: Снигирь вслед за Асмус запечатлелась в плаще на голое тело

Не так давно Юлия Снигирь перестала скрывать бурный роман с Евгением Цыгановым. До этого времени пара встречалась на протяжении нескольких лет, а в 2016-м у них родился сын Федор. Одной из последних работ актрисы стал сериал Константина Богомолова «Хороший человек», в котором Юлия сыграла главную женскую роль.

В своем Instagram она решила опубликовать кадры с фотосессии, где позировала в плаще кремового оттенка, накинув его на голое тело. Примечательно, что ранее в подобном образе запечатлелась другая актриса – Кристина Асмус.

«Здорово! Прекрасно! Какая красивая! Фото — огонь! Очень классно! Красотка просто!» — писали пользователи Сети.

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