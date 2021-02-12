«Он очень сильно уже наказан»: бывшая жена Ефремова считает, что ему дали слишком большой срок за ДТП

Михаил Ефремов и Евгения Добровольская вместе были десять лет, семь из них актерская пара прожила в официальном браке. У бывших супругов есть сын Николай.

Актриса призналась, что когда узнала о страшном ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, испытала настоящий шок. По ее словам, Ефремов трезвый и пьяный — это не одно и то же.

«Я почувствовала конец света просто. Миша хороший… Только пьяный Миша и трезвый — это два разных человека. Пьяный человек — это оно. Он вообще не понимал, что делает», — призналась Евгения Добровольская.

По мнению бывшей жены артиста, срок наказания, который ему присудили — семь с половиной лет, — слишком большой и несправедливый. К тому же Михаил Олегович уже не молод.

«Я согласна с тем, что его осудили, но не с тем, сколько ему дали. Он очень сильно уже наказан. И потом ему 60 лет… Ну, посмотрим», — сказала Евгения Добровольская во время интервью YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Звезда добавила, что она и сын Михаила Ефремова Николай пишут артисту письма в колонию. Правда, доставляются они с большой задержкой. Кстати, Евгения Добровольская не исключает возможности навестить бывшего мужа в месте заключения.

Смотрите также