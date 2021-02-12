«Пап, пошли тебе ногти накрасим»: Дава показал видео с девочкой, которую называет своей дочкой

Экс-избранник поющей телеведущей Ольги Бузовой, блогер и музыкант Давид Манукян примерил на себя роль строгого отца семейства. Карикатурой на молодых счастливых папочек дочерей, которые способны растаять как шоколад на солнце от одного слова наследниц, Дава поделился в Instagram.

«Никто в этом доме не смеет указывать, что мне делать», — строго вещает Дава, облаченный в уютный домашний костюм кенгуру.

В кадре при этом звучит саундтрек к фильму «Бригада». В этот момент к Манукяну подбегает девочка, которая предлагает ему нечто, на что мужчины обычно не соглашаются.

«Пап, пап, пошли тебе ногти накрасим!» — восторженного кричит малышка. «Пойдем», — покорно соглашается Дава.

Стоит отметить, что ролики с участием юного дарования уже довольно давно появляются в Instagram Давы. Девочку зовут Милана Хаметова. Малышка обладает фотогеничной внешностью и ярким артистическим талантом.

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