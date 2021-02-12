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«Я как принцесса! Прикольно?»: Курбан Омаров показал дочку в воздушном платье с перьями

Муж Ксении Бородиной опубликовал ролик в своем Instagram.

«Я как принцесса! Прикольно?»: Курбан Омаров показал дочку в воздушном платье с перьями
Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

В конце прошлого года дочке Ксении Бородиной и Курбана Омарова — Теоне — исполнилось пять лет. По этому поводу звездные родители устроили грандиозный праздник с участием звезд российской эстрады. Папа и мама души не чают в малышке и с удовольствием делятся ее успехами со своими фанатами. На этот раз трогательный видеоролик в своем Instagram опубликовал Курбан Омаров. Теона позировала в воздушном платье с перьями.

«Привет! Я оделась как принцесса! Прикольно? А еще я накрасилась. Меня сестра накрасила. Видите?» — сказала девочка.

Фанаты оценили творчество Теоны.

«Восхитительно! Красивое платье, девочка просто кукла! Принцесса самая настоящая!» — писали пользователи Сети.

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