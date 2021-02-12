«Я не должен был так себя вести»: Михаил Ефремов раскаялся за свое поведение на суде

Известный юрист Александр Добровинский во время процесса по громкому делу артиста Михаила Ефремова представлял интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Актер, который сейчас отбывает наказание, решил покаяться за свое поведение перед Александром Добровинским. Во время судебных заседаний Ефремов давал волю эмоциям и позволял себе оскорблять адвоката, теперь его мучает чувство вины.

«Я взрослый и сознательный человек и никоим образом не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение», — обратился Ефремов к Добровинскому в письме.

Будучи человеком интеллигентным и вежливым, Александр Добровинский тоже дал письменный ответ Михаилу Ефремову, в котором дал понять, что артист может рассчитывать на его помощь.

«Как бы то ни было, я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сможете с достоинством выйти из этой ситуации. Если вам понадобится моя помощь, я всегда готов ее оказать», — написал Добровинский Ефремову, предоставив Пятому каналу скрины переписки.

Напомним, трагедия произошла летом прошлого года. Михаил Ефремов, управляя внедорожником, на большой скорости протаранил отечественный автомобиль. Управлявший им Сергей Захаров через несколько часов после аварии скончался в больнице от травм.

По решению суда Михаил Ефремов был осужден на семь с половиной лет колонии, откуда уже успел написать письма вдове Сергея Захарова и его сыну с просьбой простить его.

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