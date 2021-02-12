«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новый сезон «Голос. Дети»: что мы увидели на съемках слепых прослушиваний
Видео

Шоу начинается: Муцениеце на съемках «Голоса» блеснула роскошным декольте в платье-сорочке цвета цикламена

Звезда сериала «Тобол» вышла на сцену в качестве ведущей шоу нового детского сезона.

Шоу начинается: Муцениеце на съемках «Голоса» блеснула роскошным декольте в платье-сорочке цвета цикламена
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Новый сезон вокального телепроекта «Голос. Дети» стартует на Первом канале. В кресле наставников на этот раз — певица Светлана Лобода, рэпер Баста и впервые — кумир тинейджеров Егор Крид. Именно они в ближайшие несколько недель будут вершить судьбы юных вокалистов и кого-то выведут на музыкальный олимп.

Егор Крид, Лобода, Баста
Егор Крид, Лобода, Баста. Фото: Первый канал

Ведущими снова стали Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Актриса сериала «Тобол» и бывшая жена Павла Прилучного невероятно счастлива снова выйти на сцену «Голоса». Она показала свои последние приготовления перед премьерой. На сцену звезда отправилась в шелковом платье-сорочке цвета цикламена на тонких бретелях, сверкнув роскошным бюстом.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

Муцениеце назвала своего соведущего «великим и могучим», а наставников нового сезона — «вообще нереальными».

Напомним, стартует конкурс со «слепых прослушиваний». Каждый из звездных наставников отберет себе в команду по 15 юных вокалистов. Далее наступит черед отсева в этапах «Поединки» и «Песня на вылет». После этого влиять на будущее участников смогут телезрители — именно они определят победителя нового сезона.

Смотрите также

Тэги

Агата МуцениецеАгата Муцениеце последние новостикрасивое платьеМуцениеце фотоШоу "Голос. Дети"