Шоу начинается: Муцениеце на съемках «Голоса» блеснула роскошным декольте в платье-сорочке цвета цикламена

Новый сезон вокального телепроекта «Голос. Дети» стартует на Первом канале. В кресле наставников на этот раз — певица Светлана Лобода, рэпер Баста и впервые — кумир тинейджеров Егор Крид. Именно они в ближайшие несколько недель будут вершить судьбы юных вокалистов и кого-то выведут на музыкальный олимп.

Ведущими снова стали Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Актриса сериала «Тобол» и бывшая жена Павла Прилучного невероятно счастлива снова выйти на сцену «Голоса». Она показала свои последние приготовления перед премьерой. На сцену звезда отправилась в шелковом платье-сорочке цвета цикламена на тонких бретелях, сверкнув роскошным бюстом.

Муцениеце назвала своего соведущего «великим и могучим», а наставников нового сезона — «вообще нереальными».

Напомним, стартует конкурс со «слепых прослушиваний». Каждый из звездных наставников отберет себе в команду по 15 юных вокалистов. Далее наступит черед отсева в этапах «Поединки» и «Песня на вылет». После этого влиять на будущее участников смогут телезрители — именно они определят победителя нового сезона.

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