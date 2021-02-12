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«Я в отношениях семейных»: Лолита Милявская высказалась о своем статусе

При этом ранее украинская исполнительница весьма нелестно отзывалась о таком явлении, как брак.

«Я в отношениях семейных»: Лолита Милявская высказалась о своем статусе
Лолита Милявская. Фото: Globallookpress.com

Певица Лолита в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro пояснила свой семейный статус. Отметим, что в новогоднем выпуске шоу «Маска» на НТВ звезда неожиданно заявила, что уже вышла замуж. Разговаривавший с ней в этот момент певец Филипп Киркоров слегка опешил. Удивились и многие зрители.

Лолита Милявская
Лолита Милявская. Фото: Globallookpress.com

Позже Лолита заявила следующее: «Я тут как-то подумала: «Неужели у меня больше не будет влюбленности, романа, этого томительного ожидания?» Но потом, начав встречаться, поняла, что не готова к отношениям, которые называются браком. У меня при этом слове начинает болеть место на спине, там, где остеохондроз. Прям сразу».

Как бы там ни было, в беседе с сайтом Teleprogramma.pro певица дала понять, что в личной жизни у нее все хорошо.

«Я в отношениях семейных», — сообщила нашему корреспонденту яркая исполнительница, чем еще больше всех запутала.

Отметим, что нынешний возлюбленный Лолиты — человек состоятельный. Они уже вместе ездили на отдых. При этом мужчина находится в самом расцвете сил. Публике его звезда пока не представляла.

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