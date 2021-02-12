Вдова Бориса Грачевского назвала людей, которые будут создавать памятник ее покойному мужу

По словам Екатерины Белоцерковской о компании, которая будет к этому причастна, она сообщит позже.

Вдова режиссера Борис Грачевского, 36-летняя Екатерина Белоцерковская, в Instagram отреагировала на сплетни вокруг своего имени. Одно из изданий вышло со статьей, в которой утверждалось, что памятник ее мужу будет создавать известный шоумен Стас Барецкий.

«Как не стыдно людям врать и пиариться на смерти? Никаких разговоров о памятнике с господином Барецким не было! Памятник мы будем делать, и к этому причастен Марк Варшавер и Евгений Герасимов. О компании, которая будет делать памятник, обязательно сообщу позже». Екатерина Белоцерковская

Напомним, что Борис Грачевский в конце прошлого года подхватил коронавирус. Первое время он лечился в домашних условиях, но потом его состояние стало ухудшаться. Ушел из жизни создатель киножурнала «Ералаш» 14 января.

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